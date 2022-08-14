Малиновский отдал ассист в первом матче Аталанты в сезоне: видео удара

В рамках первого тура Серии А Аталанта противостояла Сампдории. Украинец Руслан Малиновский помог своей команде одержать победу.

Самдория – Аталанта 0:2

Матч окончился победой гостей. Команда из Бергамо сумела забить дважды и не пропустила, пишет 24 канал.

Достойно внимания Жена Малиновского намекнула на уход Руслана из Аталанты.

Стоит внимания Жена Малиновского намекнула на уход Руслана из Аталанты — фото

На 26 минуте отличился Рафаэль Толой, а на последних секундах встречи забил Адемола Лукман.

Украинец Руслан Малиновский появился на футбольном поле на 84-й минуте и именно он отдал ассист, когда забивал Лукман.

В параллельной встрече 1-го тура Милан победил Удинезе со счётом 4:2.

Малиновский может покинуть Аталанту

Руслан Малиновский может покинуть итальянский клуб. Об этом ранее сообщал известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, на 29-летнего украинца претендует Ноттингем Форест. Также с агентами хавбека контактируют клубы АПЛ и Серии А. В ближайшее время Малиновский обсудит свое будущее с руководством Аталанты.

В прошлом сезоне Руслан отыграл 41 матч во всех турнирах за "бергамасков", в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Также напомним, что Ноттингем Форест вернулся в АПЛ после 23-летнего перерыва.

Видеообзор матча