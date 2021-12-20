Малиновский оценил потенциальный переход в Дженоа Шевченко

Руслан Малиновский продолжает приобретать опыт в Аталанте. Футболист рассказал, что другие клубы хотели договориться с командой из Бергамо относительно его трансфера.

Малиновский: можно будет попробовать

28-летний полузащитник полностью сконцентрирован на выступлениях в Аталанте. Руслан Малиновский пока не думает о переходе в другой клуб.

Читайте также Сказал это в раздевалке, – Малиновский раскрыл детали конфликта с Петраковым

Команда из Бергамо и город полностью устраивают семью Малиновского. Футболист получит постоянную игровую практику, Джан Пьеро Гасперини рассчитывает на игрока. Что не может не нравиться Руслану.

Один из лидеров сборной Украины рассказал, что получал предложения от других клубов. Но ни к чему серьезному это не привело.

Всегда есть трансферные окна, когда есть варианты, есть выбор. Конечно, если будет какой-то топ-клуб, то можно будет попробовать. Были некоторые попытки у клубов подписать меня, но к ничего серьезному это не привело. Но из того, что я слышал, Аталанта не очень хотела вступать в эти переговоры. Сумма возможного трансфера? Это только клуб будет решать, поэтому я не знаю,

– сказал полузащитник Аталанты.

"У меня замечательные воспоминания от работы с Шевченко"

Заговорил он и о потенциальном переходе в Дженоа, которую теперь возглавляет Андрей Шевченко. Руслан сомневается, что "грифоны" смогут потянуть его трансфер.

Из Аталанты в Дженоа? Нет. Аталанта играет в Лиге чемпионов, в настоящее время команда высшего уровня. У меня прекрасные воспоминания от работы с Андреем Шевченко, мы пять лет работали, были хорошие результаты для сборной и страны, но считаю, что Аталанта не продаст меня, а у Дженоа может не хватить денег на такой трансфер,

– ответил Малиновский.

Карьера Малиновского в Аталанте