Малиновский не реализовал пенальти в конце встречи с Северной Македонией на Евро-2020

Украинская сборная во втором тайме продолжила громить Северную Македонию. В конце встречи пенальти не реализовал Руслан Малиновский.

Нереализованный пенальти украинцев

Классный первый тайм был в исполнении украинских футболистов. Команда Андрея Шевченко с комфортным счетом 2: 0 ушла на перерыв.

Вот так Яремчук удвоил счет в матче Украина – Северная Македония: видео

После отдыха сценарий матча был не лучшим для украинцев. Караваев сфолил на сопернике в собственной штрафной – пенальти. Бущан парировал удар, но первым на добивании был все тот же Алиоски.

На 83-й минуте матча украинская сборная получила право на 11-метровый удар. К отметке подошел Руслан Малиновский. Голкипер угадал направление удара полузащитника. Руслану не удалось размочить валидольный счет встречи 2:1.