Малиновский иронически прокомментировал товарищеский матч между Боснией и Герцоговиной и россией
Источник:твитер Руслана Малиновского
Мировое спортивное сообщество возмущено тем, что Босния и Герцоговина согласилась на матч со сборной россии. Известные спортсмены активно комментируют свое отношение к этому противостоянию.
Что сказал Малиновский
Это противостояние также прокомментировал Руслан Малиновский. К своей подписи он прикрепил фото домашнего стадиона Десны, пострадавшего от российских бомбардировок.
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Спорт вне политики. Точно,
– написал Малиновский.
Мнение Малиновского / Скриншот
Против спарринга с россией уже выступили футболисты Бостнии и Герцоговины Эдин Джеко, Миралем Пьяныч и Анел Ахмедходжич.
Капитан сборной Боснии и Герцоговины отметил, что он солидарен с народом Украины.
Также информацию о матче между БиГ раскритиковала и мэр Сараево Беньямина Карич. Она подчеркнула, что город прекратит сотрудничество с Ассоциацией футбола, если этот матч все-таки состоится.
Отметим, что информацию об этой игре обнародовала федерация футбола Боснии и Герцоговины. Матч должен состояться в россии (санкт-петербурге).
русских ожидают и другие товарищеские матчи, в Бишкеке они сыграют против сборной Киргизии. А в ноябре против Ирана тоже на выезде.