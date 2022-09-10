Малиновский иронически прокомментировал товарищеский матч между Боснией и Герцоговиной и россией

Мировое спортивное сообщество возмущено тем, что Босния и Герцоговина согласилась на матч со сборной россии. Известные спортсмены активно комментируют свое отношение к этому противостоянию.

Что сказал Малиновский

Это противостояние также прокомментировал Руслан Малиновский. К своей подписи он прикрепил фото домашнего стадиона Десны, пострадавшего от российских бомбардировок.

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Спорт вне политики. Точно,

– написал Малиновский.



Мнение Малиновского / Скриншот

Против спарринга с россией уже выступили футболисты Бостнии и Герцоговины Эдин Джеко, Миралем Пьяныч и Анел Ахмедходжич.

Капитан сборной Боснии и Герцоговины отметил, что он солидарен с народом Украины.

Также информацию о матче между БиГ раскритиковала и мэр Сараево Беньямина Карич. Она подчеркнула, что город прекратит сотрудничество с Ассоциацией футбола, если этот матч все-таки состоится.

Отметим, что информацию об этой игре обнародовала федерация футбола Боснии и Герцоговины. Матч должен состояться в россии (санкт-петербурге).

русских ожидают и другие товарищеские матчи, в Бишкеке они сыграют против сборной Киргизии. А в ноябре против Ирана тоже на выезде.