Малиновский – го*но, – футболист Аталанты неудачно пошутил об украинце
21 декабря 2021 , 13:57Читати новину українською
Источник:ютуб-канал Pressing
Защитник итальянской Аталанты Ханс Хатебур довольно странно высказался о своем одноклубнике, украинском хавбеке Руслане Малиновском. В Аталанте ценят Малиновского, но при этом позволяют в его адрес неоднозначные шутки.
Сперва в интервью он признался, что украинец как игрок – не очень хорош. Потом он исправился и сказал, что пошутил.
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"Малиновский? Как игрок – он говно! Шучу. Он важный футболист команды, его левая нога является феноменальной. Он сильный и мощный игрок. Когда у него мяч под левой, то трудно предсказать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет", – сказал Хатебур.
Что известно о сезоне Малиновского
- Малиновский в нынешнем сезоне провел за Аталанту 21 матч во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.
- Клуб из Бергамо занимает в турнирной таблице Серии А четвертое место, отставая от лидирующего Интера на шесть очков, а весной продолжит выступление в Лиге Европы, где в стыковых матчах плей-офф сыграет с греческим Олимпиакосом.