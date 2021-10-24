Малиновский благодаря сказочному голу стал лучшим игроком в матче Аталанты

Руслан Малиновский в очередной раз в сезоне вышел в стартовом составе итальянской Аталанты. Украинец провел отличный матч за Аталанту в чемпионате Италии против Удинезе.

Малиновский – лучший игрок матча

Малиновский получил наивысшую оценку среди всех игроков матча 9-го тура Аталанта – Удинезе. Игра завершилась ничьей 1:1.

Как это было Малиновский забил мощным ударом за Аталанту в чемпионате Италии: видео

За матч против Удинезе украинский футболист получил 7,6 балла.

28-летний Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты и провел на поле 86 минут. На счету Руслана единственный гол Аталанты в матче.

Малиновский нанес три удара по воротам соперника и отдал 44 паса с точностью 61%. Также украинец совершил одну удачную попытку дриблинга.



Оценки игроков в матче Аталанта – Удинезе / Скриншот

Статистика Малиновского в сезоне