Проиграет и завершит карьеру в мае: бывший чемпион мира сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Пол Малиньяджи считает, что в мае Александр Усик проиграет бой за абсолютное чемпионство в хевивейте. По мнению экс-чемпиона мира, поражение заставит украинца завершить карьеру.

18 мая в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Малиньяджи сделал неутешительный для Усика прогноз на бой с Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший чемпион мира Пол Малиньяджи. По мнению легендарного американского боксера, Усик проиграет британцу, после чего завершит боксерскую карьеру.

"Усик проиграет Фьюри и завершит карьеру в мае. Он уйдет на пенсию раньше, чем Теренс Кроуфорд. Он завершит карьеру следующим.

Александр серьезный парень. Но я думаю, что сразу после поражения он поймет, что у него нет шансов вернуть титулы.

Фьюри слишком большой для него. Усик проделал отличную работу в хевивейте, получил 3 титула, но ему будет очень сложно с этим великаном", – сказал Малиньяджи.

Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.