Мальчик или девочка: Влада Седан ярко сообщила Зинченко о том, кого ожидает пара – видео
1 августа 2021 , 21:20Читати новину українською
Источник:инстаграм Влады Зинченко
Жена украинского футболиста Александра Зинченко Влада Седан ожидает первенца. Она решила эффектно сообщили Александру, кто у них будет.
Влада пригласила Александра на стадион, где он и должен был узнать, кто у них будет. Но для этого ему надо было попасть в один из мячей, который висел на воротах.
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Зинченко с первой попытки попал, после чего на стадионе взорвались салюты розового цвета – пара ожидает девочку.
О том, что Влада Седан беременна, стало известно в начале июня 2021 года, когда она выложила фото в инстаграм.
Пара поженилась 12 марта 2020 года в Лондоне в помещении украинского посольства. 24 августа 2020 года пара отпраздновала пышную свадьбу в Киеве.