Обидчик Днепра-1 в еврокубках выбросит за дверь одного из лидеров сборной Украины на Евро
Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Один из лидеров сборной Украины U-21 Максим Таловеров в скором времени может сменить свою футбольную прописку. На футболиста не рассчитывают в элитном чешском клубе.
Максим Таловеров имеет действующий контракт с пражской Славией, истекающий в конце 2026 года. Однако все идет к тому, что украинский защитник покинет команду в ближайшее время.
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В команде на него не рассчитывают
Тренерский штаб Индржиха Трпышовского не видит в своем стиле игры 23-летнего украинского футболиста защитной линии.
Славия рассматривает сразу два варианта для Таловерова – полноценный трансфер в другой клуб, да и аренда. Скорее всего, Максиму не будет сложно найти себе новую команду после успешного выступления на молодежном Евро-2023, где Украина дошла до полуфинала, но проиграла Испании.
В СМИ фигурирует полно информации о заинтересованности молодого украинского защитника из многих уголков Европы, а самая большая – из Англии и Германии. Ему прогнозируют большую карьеру, хотя Таловеров уже доказал, что заслужил трансфер в один из клубов топ-5 европейских лиг.
Напомним, что именно Славия уже почти выбила наш Днепр-1 из квалификации Лиги Европы, куда днепрян опустил греческий Панатинаикос. Первая встреча закончилась безжалостным разгромом украинского клуба 3:0. Ответный матч – 17 августа.
В новом сезоне Славия провела уже 4 матча в чешском чемпионате, но Таловеров не сыграл ни в одном из них. Это доказывает, что в пражском клубе не украинца вообще не рассчитывают.
Отметим, что за чешский клуб выступает еще один центральный защитник из Украины Тарас Качараба, однажды попавший в заявку, но так и не появившийся на футбольном поле.
Главное о футбольном опыте Максима Таловерова
- Уже в юные годы защитник поездил по академиям украинских клубов (Шахтера, киевского Арсенала и Олимпика). После чего в 2019 переехал в Чехию.
- Был в аренде у Спарта Прага В.
- Зимой 2022 года на правах свободного агента стал футболистом Славии. Но и на этом аренда для украинского защитника не закончилась. В июле этого же года был арендован Слованом, где поиграл до конца 2022-го.
- В феврале 2023 уже поехал набираться опыта в австрийский ЛАСК (аренда), откуда вернулся в конце июня того же года.
- Таловеров уже имеет за своей спиной 21 матч в футболке сборной Украины U-21.