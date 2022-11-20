"Лучшего дебюта невозможно представить": игрок шотландского клуба о первом голе за сборную Украины

Молодежная сборная Украины U-21 экспериментальным составом провела контрольный поединок против Израиля. Дебютный гол за "сине-желтых" забил хавбек шотландского Сент-Джонстона Максим Кучерявый.

19 ноября подопечные Руслана Ротаня сыграли вничью (1:1) с командой Израиля. В составе сборной Украины голом отличился игрок Сент-Джонстона Максим Кучерявый.

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О своих впечатлениях от дебюта Максим рассказал пресс-службе УАФ.

"Лучшего дебюта просто не представить. Если бы еще не пропустили на исходе встречи, все вообще было бы идеально. В последнее время я не так часто играю в клубе, поэтому было очень приятно выйти на поле. На нем я отдал все силы, и очень хорошо, что удалось забить. Не знаю, от кого отскочил мяч, кажется, от Максима Таловерова, но мне удалось переправить его в ворота", - рассказал Кучерявый.

По мнению хавбека Сент-Джонстона, украинцы были близки к победе, но в конце поединка не хватило физических кондиций.

Я думаю, что в целом такой результат закономерен. Мы последний игровой отрезок играли в меньшинстве и в конце начали подсаживаться. Несмотря на это мы пытались контролировать мяч, играть через короткий и средний пас, а не просто отбиваться. Это все-таки учебно-тренировочный сбор, и у нас на 80 процентов новая команда. Мы привыкаем к тренерским принципам и стараемся их придерживаться",

- сказал полузащитник шотландского клуба.

Гол Кучерявого в ворота сборной Израиля

Напомним, 21 ноября молодежная сборная Украины сыграет против грузинских сверстников. Этот тренировочный сбор является подготовительным к Евро-2023.

Максим Кудрявый воспитанник киевской ДЮСШ-15. В 2021 году подписал контракт с шотландским клубом Сент-Джонстон. Атакующий полузащитник сначала играл за молодежную команду, а затем на правах аренды защищал цвета Брикин Сити и Кельты Хартс. За основную команду Максим Кучерявый выступает с нынешнего сезона. Хавбек сыграл 10 поединков, но результативными действиями не отличился.