Стучится в двери команды Реброва: украинец продолжает голевую феерию в Европе – победное видео

В среду, 24 апреля, состоялся матч 29-го тура Первой польской лиги, в котором Лехия принимала Полонию. В поединке был забит лишь один гол, а его автором стал украинец Максим Хлань.

Уже после стартовых 10 минут Лехия повела в счете 1:0. Хозяевам поля удалось организовать быструю контратаку, к которой и подключился Хлань. Максим оторвался от опеки и замкнул передачу в районе 11 метров от Мены, сообщает 24 Канал.

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Хланя не остановить

Как стало известно впоследствии, этот мяч украинца стал единственным и победным для гданьского клуба в этой встрече. Лехия минимально обыграла Полонию.

Как забивал Хлань в матче Лехия – Полония: смотрите видео

Для 21-летнего левого вингера из Украины этот мяч стал уже 5-м в 20-ти сыгранных поединках текущего сезона-2023/2024. Также в активе Хланя 5 ассистов. Напомним, что Максим перебрался в польский клуб в начале сентября 2023-го года, когда со скандалом покинул луганскую Зарю, с которой до сих пор имеет судебные тяжбы.

Отметим, что участие в матче против Полонии приняли еще двое украинских легионеров Лехии – голкипер Богдан Сарнавский и опорник Иван Желизко. Все трое украинцев отыграли полный поединок.

Лехия после этой победы набрала уже 59 баллов и продолжает удерживать лидерство в таблице Первой польской лиги. От ближайшего соперника, которым является Арка, в гданьского клуба уже есть отрыв в 4 очка. В следующем туре Лехия сыграет на выезде против Стали (27 апреля).