Безумие в любительском футболе: видео гола голкипера Бабийчука

Вчера, 24 августа, состоялся матч в чемпионате Украины среди любителей между киевским Ребелем и Зиркой из Кропивницкого. Голкипер столичной команды сотворил настоящее чудо.

Вратарь Ребеля, Максим Бабийчук со своей половины поля пробил по воротам кропивчан и забил гол. Отметим, что игра завершилась победой столичной команды со счетом 0:1.

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Удивительный и победный гол Бабийчука

Максим Бабийчук в матче первенства среди любителей решил ударить по воротам Зирки и застал врасплох голкипера кропивчан. Этот гол стал победным для киевского Ребеля.

Видео сумасшедшего гола Бабийчука:

Матч любительских коллективов так и закончился со счетом 0:1 в пользу киевлян. Это первые три очка для Ребеля в новом сезоне.

Отметим, что до этого Максим Бабийчук ранее выступал в составе Вереса и винницкой Нивы.