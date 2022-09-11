Ибрагимович и Сталлоне посетили Гран-При Италии Формулы-1: кто стал победителем
Присутствие звезд вдохновило Макса Ферстаппена на 11 победу в этом сезоне. Пилоту Red Bull остается совсем немного до чемпионства.
В сезоне Формулы-1 прошел уже 16-й этап гонки, его принял итальянский автодром в Монце. Поул-позишн достался пилоту Ferrari Шарлю Леклеру.
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Впрочем, в который раз это не помогло монегаску, пишет 24 канал. Для гонщика это был уже восьмой поул в сезоне, однако после успеха в квалификации он всего дважды выигрывал сам гран-при.
Так случилось и в Италии, где Леклер не уберег лидерство и пропустил вперед действующего чемпиона Макса Ферстаппена. Пилот Red Bull использовал на один пит-стоп меньше и опередил соперника на финише почти на 2,5 секунды.
Результаты Гран-При Италии / Фото твиттер F1
К слову, гонка в Монце вызвала незаурядный ажиотаж у мировых знаменитостей. На гран-при приехали известные актеры Сильвестр Сталлоне и Хью Грант, а также футбольная звезда Милана Златан Ибрагимович.
Гью Грант на этапе Формулы-1 / Фото твиттер F1
Сталлоне также приехал в Монцу / Фото твиттер F1
Златан Ибрагимович с фанаткой / Фото твиттер F1
Одна победа к чемпионству
Для Ферстаппена это уже пятый триумф подряд и одиннадцатый – в целом в сезоне. Его отрыв от Леклера увеличился еще больше – 116 очков.
Поскольку до финиша сезона осталось всего пять гран-при, Максу достаточно одержать всего одну победу, чтобы гарантировать себе второе подряд чемпионство. Возможно это произойдет уже на ближайшем этапе в Сингапуре (2 октября).
ТОП-10 личного зачета пилотов:
- Макс Ферстаппен (Red Bull) – 335
- Шарль Леклер (Ferrari) – 219
- Серхио Перес (Red Bull) – 210
- Джордж Расселл (Merсedes) – 203
- Карлос Сайнс (Ferrari) – 187
- Льюис Хэмилтон (Merсedes) – 168
- Лэндо Норрис (McLaren) – 88
- Эстебан Окон (Alpine) – 66
- Фернандо Алонсо (Alpine) – 59
- Валттери Боттас (Alfa Romeo) – 46