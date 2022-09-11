Ибрагимович и Сталлоне посетили Гран-При Италии Формулы-1: кто стал победителем

Присутствие звезд вдохновило Макса Ферстаппена на 11 победу в этом сезоне. Пилоту Red Bull остается совсем немного до чемпионства.

В сезоне Формулы-1 прошел уже 16-й этап гонки, его принял итальянский автодром в Монце. Поул-позишн достался пилоту Ferrari Шарлю Леклеру.

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Впрочем, в который раз это не помогло монегаску, пишет 24 канал. Для гонщика это был уже восьмой поул в сезоне, однако после успеха в квалификации он всего дважды выигрывал сам гран-при.

Так случилось и в Италии, где Леклер не уберег лидерство и пропустил вперед действующего чемпиона Макса Ферстаппена. Пилот Red Bull использовал на один пит-стоп меньше и опередил соперника на финише почти на 2,5 секунды.



Результаты Гран-При Италии / Фото твиттер F1

К слову, гонка в Монце вызвала незаурядный ажиотаж у мировых знаменитостей. На гран-при приехали известные актеры Сильвестр Сталлоне и Хью Грант, а также футбольная звезда Милана Златан Ибрагимович.



Гью Грант на этапе Формулы-1 / Фото твиттер F1



Сталлоне также приехал в Монцу / Фото твиттер F1



Златан Ибрагимович с фанаткой / Фото твиттер F1

Одна победа к чемпионству

Для Ферстаппена это уже пятый триумф подряд и одиннадцатый – в целом в сезоне. Его отрыв от Леклера увеличился еще больше – 116 очков.

Поскольку до финиша сезона осталось всего пять гран-при, Максу достаточно одержать всего одну победу, чтобы гарантировать себе второе подряд чемпионство. Возможно это произойдет уже на ближайшем этапе в Сингапуре (2 октября).

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