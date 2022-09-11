У сезоні Формули-1 пройшов вже 16-ий етап перегонів, його прийняв італійський автодром у Монці. Поул-позішн дістався пілоту Ferrari Шарлю Леклеру.

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Втім, в котрий раз це не допомогло монегаску, пише 24 канал. Для гонщика це був вже восьмий поул в сезоні, однак після успіху в кваліфікації він лише двічі вигравав сам гран-прі.

Так сталось і в Італії, де Леклер не уберіг лідерство і пропустив вперед чинного чемпіона Макса Ферстаппена. Пілот Red Bull використав на один піт-стоп менше і випередив суперника на фініші майже на 2,5 секунди.



Результати гран-прі Італії / Фото твітер F1

До слова, гонка в Монці викликала неабиякий ажіотаж у світових знаменитостей. На гран-прі приїхали відомі актори Сільвестр Сталлоне та Г'ю Грант, а також футбольна зірка Мілана Златан Ібрагімович.



Г'ю Грант на етапі Формули-1 / Фото твітер F1



Сталлоне також приїхав в Монцу / Фото твітер F1



Златан Ібрагімович з фанаткою / Фото твітер F1

Одна перемога до чемпіонства

Для Ферстаппена це вже п'ятий тріумф поспіль та 11-ий – загалом в сезоні. Його відрив від Леклера збільшився ще більше – аж 116 очок.

Оскільки до фініша сезону залишилось всього п'ять гран-прі, Максу достатньо здобути всього одну перемогу для того, щоб гарантувати собі друге поспіль чемпіонство. Можливо, це відбудеться вже на найближчому етапі в Сингапурі (2 жовтня).

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