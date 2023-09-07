Макрон выступил против "российского флага" на Олимпиаде-2024 в Париже, но не против россиян

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не может быть представлена как страна на Олимпийских играх 2024 года, принимаемых Парижем. А вот относительно россиян, такую уверенность французский президент не выразил.

Причиной того, почему Россия не может быть представлена на Олимипаде-2024, Макрон назвал военные преступления, которые совершает эта страна в Украине.

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"Очевидно, что российского флага на Играх в Париже быть не может, я думаю, что есть консенсус. Нет места для России как страны в то время, когда она совершила военные преступления, когда депортировала детей", – убежден Эммануэль Макрон.

Но что касается отдельных россиян или белорусов, то такой четкой позиции у Макрона не оказалось. Ведь МОК рекомендовал разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях как индивидуальные нейтральные лица. Они должны отвечать определенным условиям. Среди них – соревнования под нейтральным флагом. А также не поддерживать войну против Украины и не иметь связи с силовыми структурами своей страны.

Так что Макрон выразил свое "беспокойство" относительно "хороших россиян" – смогут ли они попасть на Олимпиаду-2024. Ведь он считает, что среди россиян есть как те, кто поддерживает кровавый кремлевский режим, так и "жертвы этого режима".

"Настоящий вопрос, который придется решить олимпийскому миру, состоит в том, какое место отдать этим российским спортсменам, которые иногда готовились всю жизнь, а также могут являться жертвами этого режима", – заявил Макрон.

Олимпиада-2024 в Париже стартует 26 июля 2024 года. Она продлится до 11 августа. После этого 28 августа в Париже стартует Паралимпиада.