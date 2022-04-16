Макрон просит Мбаппе остаться в ПСЖ, – СМИ

Контракт Килиана Мбаппе с парижским ПСЖ истекает в конце сезона. Поговаривают, что форвард собирается перейти в Реал.

Мбаппе дружит с Макроном

На известие о том, что Мбаппе может покинуть ПСЖ, отреагировал президент Франции Эмануэль Макрон. Он хочет, чтобы футболист остался в парижском клубе.

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Отмечается, что у футболиста хорошие отношения с президентом Франции, они общаются лично.

Президент Франции в личных разговорах уговаривает нападающего не покидать ПСЖ.

Кроме того, недавно 52 французских спортсмена написали открытое письмо с призывом не поддерживать соперницу Макрона по второму туру выборов Марин Ле Пен.

От Мбаппе сейчас ожидают, что он также выскажет свое мнение по этому поводу.

Ранее мадридский Реал сделал Мбаппе космическое предложение: 100 миллионов евро бонус за подписание контракта и соглашение на 5 лет с годовой зарплатой 50 миллионов евро. Таким образом, за пять лет Мбаппе может заработать 350 миллионов евро.

Договор Мбаппе с парижской командой рассчитан до конца текущего сезона.