Порье победил МакГрегора, Конор сломал ногу во время боя

На UFC 264 главным боем стала схватка между Конором МакГрегором и Дастином Порье. Это был третий бой между ними. Победу одержал Порье.

До этого бойцы дважды встречались в октагоне. В 2014 году победил МакГрегор. А в начале 2021 Порье отправил соперника в тяжелый нокаут. Поэтому была достигнута договоренность о третем бое, тем более, что он вызвал большой интерес.

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Оба бойцов активно пошли в бой с самого начала. МакГрегор выбрасывал лоукики, на это Порье отвечал своими ударами.

Впоследствии Конору удался удушающий блок. Он пытался задушить соперника. Но Порье удалось вырваться.

Решающим в бою стали последние десять секунд первого раунда. МакГрегор пошел в атаку, но неудачно сделал шаг назад. Он сломал себе ногу. И не сумел продолжить бой.

Порье одержал победу в этом бою. А МакГрегор пообещал, что он проведет еще один бой против Дастина и победит его. С октагона ирландца внесли на носилках.