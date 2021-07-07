Болезненное поражение или возвращение на Олимп: анонс боя Конор МакГрегор – Дастин Порье

Самый высокооплачиваемый спортсмен мира Конор МакГрегор попытается вернуть себе былую славу. Экс-чемпион UFC 11 июля встретится с Дастином Порье в рамках главного боя на UFC 264. Бойцы проведут уже третий очный бой.

Конор МакГрегор – Дастин Порье: главное

Что : третий бой между бойцами на UFC 264

: третий бой между бойцами на UFC 264 Где : T-Mobile Arena, Лас-Вегас (США)

: T-Mobile Arena, Лас-Вегас (США) Когда : воскресенье, 11 июля (начало шоу в 05:00)

: воскресенье, 11 июля (начало шоу в 05:00) Трансляция: канал Setanta Sports

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Предыстория поединка

Впервые пути МакГрегора и Порье пересеклись в 2014 году, когда ирландец уже купался в лучах славы. Будучи одним из самых сильных бойцов легкого веса, Конор решил встретиться с американцем.

МакГрегор и Порье встретились в главном событии UFC 178. Поединок длился менее двух минут. Ирландцу удалось быстро нокаутировать Порье и одержать уверенную победу.

Конор – Порье видео первого боя

Второй бой между бойцами состоялся почти через 7 лет – 24 января 2021 года. Для Конора это был только второй бой после того, как он проиграл Хабибу Нурмагомедоу в 2018 году. Перед встречей с Порье ирландец нокаутировал Дональда Серроне.

Порье также имел в своем пассиве поражение Нурмагомедову. Американец уступил Хабибу в сентябре 2019 года и провел успешный промежуточный бой против Дэна Хукера.

После того, как Хабиб ушел из UFC, ни Конор, ни Порье не могли найти выгодного соперника с точки зрения финансов. В итоге у бойцов возникла идея провести реванш.

Ожидалось, что второй бой станет легкой прогулкой для Конора. Однако Дастин отправил МакГрегора в тяжелый нокаут. Казалось, что ирландец после этого уйдет со смешанных единоборств. Это было первое поражение для МакГрегора в стойке!

Конор – Порье видео второго боя

Почти сразу МакГрегор заявил, что хочет провести реванш с Порье, мол, сильного определит третий бой. Сейчас счет в серии 1:1. Бойцы долго не могли договориться о поединке, но все-таки заключили контракт.

Конор пошел в бокс?

Несмотря на то, что МакГрегор провел два поединка против Порье со значительным перерывом во времени, можно проанализировать изменения в стиле ирландца. Если в первом бою Конор был более подвижным, то во втором – статичным.

Эксперты обвиняют МакГрегора в том, что он сильно "ушел" в бокс. Двукратная олимпийская чемпионка по боксу, абсолютная чемпионка в двух весовых категориях американка Кларисса Шилдс считает, что Конору следует выбросить бокс с головы.

Неважно, кто ты. Ты можешь быть мной, можешь быть Конором или Флойдом, но ты должен снова перенастроить на ММА. Он должен выбросить бокс с головы. Ты просто не можешь боксировать в ММА,

– сказала Шилдс.

Физически ирландец практически не потерял по сравнению с предыдущими годами. Возможно, более статический бой является следствием того, что ему уже трудно выдерживать динамические поединки. Поэтому МакГрегор и пытается решать свои проблемы в стойке.

Согласитесь, что по сравнению с предыдущими поединками Конор потерял свою заряженность, став более спокойным. Аура МакГрегора - испарилась.

Не стоит забывать и о тонусе бойца. Если раньше МакГрегор проводил по несколько поединков в год, то в последнее время ирландец появляется в октагоне раз в год.

Возможно, второй бой с Порье за ​​полгода пойдет на пользу Макгрегору. Конор – умный боец ​​и должен выучить урок второго боя с Порье.

Чемпионские амбиции Порье

Бой с Порье может стать решающим для карьеры МакГрегора в UFC. Второе поражение подряд существенно снизит акции ирландца и заставит его задуматься о завершении карьеры. На этот раз по-настоящему.

Дастин Порье обладает неплохими боксерскими навыками как для представителя UFC. У американца относительно быстрая работа ног, мощный правый боковой и самое важное – хорошее кардио.

Этого пакета достаточно, чтобы находиться в топе бойцов UFC и претендовать на титул.

Однако Дастин имеет много слабостей, в частности он слишком предусмотрительный, хотя и выбрасывает удары довольно быстро. Арсенал Дастина весьма ограничен. Борьба – далеко не самая сильная сторона Порье.

Если не считать поражение Хабибу в конкурентном поединке, то Порье выиграл 7 поединков с 2017 года. Одну из крупнейших побед Дастин получил в поединке против Джастина Гейджа.

Дастин сейчас находится, пожалуй, в лучшей форме за все время выступлений в UFC. До поединка с Конором он спокойно мог претендовать на бой за титул и вторая победа только утвердит его статус.

Прогноз на бой

Движение – это жизнь. Именно это выражение должен взять себе на вооружение каждый из бойцов, если он хочет выиграть поединок. Что Конору, что Порье важно дать динамику от стартовых секунд поединка.

От МакГрегора ожидают его традиционного прессинга и метания по октагону. Выдержит ли Порье огромное давление ирландца? Вряд ли!

Поэтому Дастину также важно предложить сопернику высокий темп поединка и найти выход из-под прессинга. Очевидно, что после поражения МакГрегор выйдет более сосредоточенным и заряженным на бой.



Фото Jeff Bottari/Zuffa LLC

Другой вопрос, отошел ли ирландец после предыдущего поединка? Психологически преимущество сейчас точно на стороне Дастина, который брутально нокаутировал МакГрегора.

На кону поединка не будет титулов, но Конор выставит кое-что более важное – свою карьеру. Третье поражение за четыре поединка на 99% поставит крест на карьере МакГрегора несмотря на его реноме.