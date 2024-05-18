Этой ночью в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Бриедис считает Усика фаворитом боя с Фьюри фаворитом

Своими ожиданиями от поединка латвийский боксер Майрис Бриедис, который в 2018 году проиграл Усику по очкам в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.

"Тайсон Фьюри – чрезвычайный боец. Это будет непростой бой. Думаю, он будет очень напряженным. Я считаю, что Усик очень трудолюбивый, и он очень старательно готовился к этому бою.

Как и к первому поединку против Джошуа, он готовился восемь месяцев. Мой прогноз – я склоняюсь на 70 процентов, что победит Усик", – сказал Бриедис.

И Усик, и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.