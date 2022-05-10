Майнц выпустил новую форму с элементами украинских цветов: видео презентации

Немецкая футбольная сторона продолжает активно выражать свою поддержку Украине. В новой форме клуба Бундеслиги Майнца есть украинская символика.

Очередная порция поддержки от немцев

Середняк Бундеслиги представил новую форму на домашние поединки. Комплект формы выполнен в красном цвете, сначала на футболке размещен логотип благотворительного спонсора клуба и слова You'll never walk alone (из английского – Ты никогда не будешь идти один).

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Интересно, что эта фраза исполнена в цветах флага Украины. Новую форму Майнца можно приобрести в официальных фан-шопах клуба. Ее покупка будет иметь благотворительную цель. 10 евро из каждой проданной футболки пойдут на счета фонда, который помогает Украине, продолжающим страдать от войны против России.

Во время презентации футболисты немецкого клуба отметили, что в мире происходит много более важных вещей, из-за которых футбол отходит на задний план. Однако эта игра объединяет миллионы людей.

В обращении вспомнили военные действия, унося жизни мирных людей.

Борьба. Убийства. Люди теряют своих близких. Бессодержательные войны по всему миру. Еженедельно мы поем You'll never walk alone и это не только о футболе. Это о поддержке страдающих людей. Это не только борьба друг за друга на поле, это борьба за мир,

– говорится в обращении.

Футболисты уже успели оставить первые автографы на приобретенных болельщиками футболках из новой коллекции.

Игроки Майнца раздают автографы: смотрите видео

Майнц после 33-х сыгранных туров занимает 9 место в турнирной таблице Бундеслиги. Клуб имеет в своем активе 45 очков. Впереди команды еще один матч внутреннего чемпионата против Айнтрахта (14 мая).

Кстати, Бавария уже оформила чемпионство в Германии. Перед последним туром мюнхенцы опережают ближайшего конкурента, которым является дортмундская Боруссия, на десять очков.

Напомним, что во время матчей Бундеслиги стадион внутри был украшен сине-желтым цветом. На трибунах развевались флаги, а рекламные щиты призывали остановить войну в Украине. Поэтому в России "горело". Российские телеканалы мгновенно прерывали трансляции футбольных поединков.