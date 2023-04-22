Тухель топит Баварию на дно, Майнц опустил мюнхенцев на второе место в Бундеслиге: видеообзор

Бавария 22 апреля сыграла на выезде против Майнца в рамках 29 тура немецкой Бундеслиги. Мюнхенский клуб неожиданно потерпел разгромное поражение.

Майнц – Бавария 3:1

Голы: Ажорк, 65, Баррейра, 73, Мартин, 79 – Мане, 29

Поединок стал возвращением Садио Мане в основу Баварии после скандала с Лероем Санэ. Напомним, что сенегалец разбил губу одноклубнику в раздевалке после матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити, сообщает 24 Канал.

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Такое возвращение принесло свой результат в первом тайме. На 29-й минуте Мане вывел Баварию вперед 0:1. Садио головой запер передачу от Кансела. Это был бы второй гол сенегальского вингера, если бы его первое взятие ворот было засчитано.

На перерыв Бавария ушла с минимальным преимуществом на табло 0:1.

Ужасная 45 минут от Баварии

После отдыха болельщики увидели три гола, но были они все забиты исключительно футболистами Майнца. Поэтому фанаты гостей из Мюнхена предпочли бы вообще стереть из памяти вторую 45-минутку в исполнении их любимцев.

На 65-й минуте счет в матче стал равным 1:1. Ажорк удачно сыграл головой в упор на добивании после сейва Зоммера.

Ничья продержалась ровно восемь минут. После чего Баррейру впервые в матче вывел Майнц вперед – 2:1. Большой провал был в защите Баварии. Баррейро расстрелял владение Зоммера после передачи Онисиво.

Уже через шесть минут хозяева увеличили свое преимущество по счету до 3:1. Мартин решился на удар из-за пределов штрафной и бильярдным выстрелом поразил нижний угол ворот мюнхенской команды.

Если бы не старалась Бавария, Майнц не отдал уже победы и трех очков. Хозяева нанесли подопечным Тухеля поражение 3:1.

Бавария потерпела уже третье фиаско под руководством немца Тухеля. Мюнхенцы не знают вкуса побед уже в течение четырех подряд матчей.

Поражение опустило Баварию на второе место в Бундеслиге. Теперь мюнхенский коллектив уступает дортмундской Боруссии одним баллом – 60 против 59 у команды Томаса Тухеля.

Майнц с 45 баллами занимает 6-ю позицию. А это зона отборочных матчей Лиги конференций.

Майнц – Бавария: видеообзор матча