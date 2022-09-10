Пожалел 5 долларов

Защитник сборной США по футболу Майлз Робинсон попал в скандальную историю. Игрока Атланты Юнайтед арестовала полиция из-за конфликта в баре.

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Согласно отчету правоохранительных органов, Робинсон зашел в один из баров и взял коктейль-шот из общего стола. Цена напитка составляла 5 долларов, которую Майлз не захотел платить.

В итоге бармен доложил об инциденте руководству заведения, которое вызвало полицию и обвинило Майлза в преступном вторжении. Сам Робинсон в участке обвинил бармена в расизме.

По его мнению, он был единственным темнокожим клиентом и именно поэтому к нему у работника возникли претензии. В конце концов Робинсон был выпущен под залог в 150 долларов.

Чем известен Майлз Робинсон

Отметим, что Майлз залечивает травму ахиллова сухожилия, из-за которой не выходит на поле с мая этого года. Всего в сезоне-2022 МЦС 25-летний Робинсон провел 9 матчей.

Кроме того, Майлз часто вызывается в сборную США. За нее с 2019 он сыграл 20 поединков, в которых забил трижды. Один из его голов был в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ-2021, который принес команде победу над Мексикой и Кубок.