Ни шагу назад: Майкон не хочет возвращаться в Шахтер

Полузащитник Майкона на правах аренды выступает за бразильский Коринтиас. Игрок принадлежит Шахтеру, к которому он не хочет возвращаться.

Срок действия аренды Майкона в Коринтиасе истекает 31 декабря. Но у игрока нет желания возвращаться в украинский клуб, о чем уже и сообщил Шахтеру.

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Коринтиас заинтересован в том, чтобы Майкон остался в команде. Шахтер же требует 7 миллионов евро за контракт игрока. Такая сумма слишком высока для бразильского клуба. Они надеются на "скидку" или продление аренды еще на год. "Горняки" будут рассматривать вариант с продлением аренды в том случае, если не получат других предложений по игроку.

Также ранее была информация, что экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби хочет видеть Майкона в рядах и своего нынешнего клуба – Брайтона. И пока до конкретики со стороны английского клуба еще не дошло.