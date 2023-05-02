Есть ли среди них "Цыганский король": Майк Тайсон назвал своих желанных соперников для Усика

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон активно следит за поединками украинца Александра Усика. "Железный Майк" даже назвал поединки, которые хотелось бы увидеть в исполнении украинского боксера.

"Железный Майк" выделил двух боксеров, которые могли бы дать достойный бой Александру Усику. Также Майк Тайсон отметил, что у этих соперников больше опыта, чем у дважды свергнутого украинцем Энтони Джошуа.

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Неплохая компания для Усика

Тайсон заявил, что хотел бы увидеть поединки украинского боксера против желанных соперников.

Я хочу увидеть, как Усик сражается с другими бойцами: Уайлдером, Энди Руисом. Я хочу посмотреть, как Усик сражается с этими ребятами. У них больше опыта, чем у Джошуа.

– сказал Тайсон.

Усик ждет официального подтверждения боя против обязательного претендента по версии WBA Дэниела Дюбуа. Стороны обсуждают возможные условия поединка, который может состояться в Польше.

Промоутер Александр Красюк анонсировал возможную дату поединка Усик – Дюбуа. Представитель украинского боксера заверил, что встреча не состоится 22 июля, в ночь когда свой поединок проведет Тайсон Фьюри. Ведь с коммерческой точки зрения это будет невыгодно обеим сторонам.

Однако поединок Усик – Дюбуа точно состоится не раньше 22 июля, ведь Дэниел продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в одном из зимних боев в 2022 году.

Напомним, что мог Усик подраться против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но последний спрыгнул по этой теме. Британец постоянно словесно запугивал украинца, но в итоге сам включил режим труса.