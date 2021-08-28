Май и Николенко завоевали первые медали Украины на Паралимпиаде по настольному теннису

В субботу, 28 августа, украинская копилка пополнилась еще двумя "бронзами". Их принес Иван Май и Максим Николенко в настольном теннисе.

Первые медали в настольном теннисе

Иван Май в свои 25 лет примерил бронзовую награду в Токио. Украинец выступал в классе 9.

Стоящее Украинец Данилюк принес Украине "серебро" Паралимпиады в толкании ядра

В полуфинале Май проиграл австралийцу Ма Линю со счетом 1:3. В программе настольного тенниса нет бронзового финала. Поэтому после выхода в полуфинал украинец уже гарантировал себе третье место.

Линь же будет бороться за звание паралимпийского чемпиона.

Еще одну награду Украине принес Максим Николенко. Он также уступил в полуфинальном поединке и завершил свою борьбу за "золото". Украинец получил "бронзу".

Еще один украинец Виктор Дидух пробился в финал, где будет бороться за победу. Решающий матч состоится 30 августа.

До этого 28 августа "серебро" получил легкоатлет Роман Данилюк в толкании ядра.

Теперь в активе Украины 25 медалей (3 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых). В общем медальном зачете наша страна замыкает 10-ку лидеров.