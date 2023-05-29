Российский спорт понемногу возвращается в международные соревнования. При этом россияне продолжают сходить с ума на своих внутренних турнирах на "болотах".

Ростов-на-Дону примет этап Гран-при по рапиду. Участие в соревнованиях примут 84 представителя.

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Дикая затея россиян

Среди участников выявлены трое представителей псевдореспублики "ДНР": Геннадий Матюшин, Олег Березин и Валерий Журба. Интересно, что в графе гражданство они обозначены как украинцы.



Представители "ДНР" в статусе украинцев / Коллаж 24 Канала

Все остальные участники представлены гражданами России.

Уроженец Макеевки Матюшин из Макеевки еще с 2017 года выступает на соревнованиях так называемой "ДНР".

Что касается Олега Березина, который в 1998 году стал чемпионом Украины по шахматам, то в 2020-м и 2021-м уже был представлен президентом псевдореспублики "Федерации шах ДНР".

Валерий Журба на турнирах представлял Донецкую область, а теперь выступает на соревнованиях так называемой "ДНР".

Все одно время стали предателями Украины. Теперь их место только на "болотах" и больше нигде. Это очередные беглые спортсмены, которые не заслуживают приложения "UKR" в графе "гражданство".

Отметим, что заявка участников соревнований последний раз была обновлена ночью 29 мая.