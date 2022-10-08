Уже в топ-3: Магучих продолжает борьбу за звание лучшей легкоатлетки Европы

Ярослава Магучих победой в финале Бриллиантовой лиги закончила отличный для нее сезон. Украинка попала в топ-3 лучших легкоатлеток года в Европе.

Федерация легкой атлетики Европы (European Athletics) обнародовала десятку лучших легкоатлеток по итогам прошедшего сезона. Не обошлось в нем без украинского следа.

Смотрите также Моя сладенькая девочка – Бех-Романчук очаровала милыми фото с домашним любимцем

Серьезная борьба за звание лучшей

После чего болельщики и эксперты сократили топ-10 до трех претенденток на звание лучшей легкоатлетки-2022 в Европе.

Вполне заслуженно одно место заняла Ярослава Магучих, которая на протяжении всего сезона стабильно выступала и показывала прыжки за два метра в высоту.

Конкурентками украинки за это отличие стали чемпионка мира по семиборью из Бельгии Нафиссата Тиам и безудержная рекордсменка в беге на 400 метров с барьерами Фемке Болл из Нидерландов.

Победительница будет объявлена ​​22 октября. Церемонию награждения Golden Tracks будет транслировать в прямом эфире на сайте Европейской легкой атлетики и в ютубе European Athletics.

Подводя итоги сезона для Магучих Федерация легкой атлетики Европы вспомнила полномасштабное вторжение России в Украину, навсегда изменившее жизнь украинцев.

Украинка же неоднократно поднимала сине-желтое знамя выше других. Этот сезон подарил Магучих личный рекорд 2,05 метра на этапе Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе. Также Ярослава штурмовала мировой рекорд. Но, к сожалению, пока планка на высоте 2,10 не покорена украинской прыгункой.