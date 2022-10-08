Федерація легкої атлетики Європи (European Athletics) оприлюднила десятку найкращих легкоатлеток за підсумками сезону, що минув. Не обійшлось у ній без українського сліду.

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Серйозна боротьба за звання найкращої

Після чого уболівальники та експерти скоротили топ-10 до лише трьох претенденток на звання найкращої легкоатлетки-2022 у Європі.

Цілком заслужено одне місце зайняла Ярослава Магучіх, яка протягом усього сезону стабільно виступала та показувала стрибки за два метри у висоту.

Конкурентками українки за цю відзнаку стали чемпіонка світу з семиборства з Бельгії Нафіссату Тіам та нестримна рекордсменка у бігу на 400 метрів з бар'єрами Фемке Бол із Нідерландів.

Цікаво! Переможницю буде оголошено 22 жовтня. Церемонію нагородження Golden Tracks транслюватимуть у прямому ефірі на сайті Європейської легкої атлетики та у ютубі European Athletics.

Підбиваючи підсумки сезону для Магучіх Федерація легкої атлетики Європи згадала повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке назавжди змінило життя українців.

Українка ж неодноразово підіймала синьо-жовтий прапор вище інших. Цей сезон подарував Магучіх особистий рекорд 2,05 метра на етапі Діамантової ліги у бельгійському Брюсселі. Також Ярослава штурмувала світовий рекорд. Але, на жаль, поки що планка на висоті 2,10 непідкорена українською стрибункою.