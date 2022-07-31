Говорили, что так не нужно делать, – Магучих прокомментировала объятия с россиянкой в Токио

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих завоевала на Олимпийских играх-2020 бронзовую награду. Также выступление легкоатлетки запомнилось объятиями с представительницей россии.

Магучих: Как таковой беседы со мной не было

После успешного выступления в Токио украинка сфотографировалась в объятиях с Марией Ласицкене. Тогда россиянка возглавила пьедестал.

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После совместного фото на Играх в Токио украинскую легкоатлетку подвергли резкой критике болельщики. Однако отдельные спортсмены и должностные лица встали в ее защиту. А некоторые снова вспомнили, что "спорт вне политики".

"Как такой беседы со мной не было, была со всей сборной. Просто говорили, что так не нужно делать, потому что сейчас идет война, она была еще в 2014 году.

Да, это произошло, и это дало мне такой опыт. Эмоционально я стала сильнее. Я это прошла, стала сильнее. Думаю, я должна это почувствовать, это пережить, чтобы в будущем быть еще сильнее", – сказала Магучих.

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