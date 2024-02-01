Магучих с рекордом сезона ярко триумфовала на первом своем турнире года – видео
В среду, 31 января, действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих приняла участие в первом для себя старте 2024 года. Сезон украинка начала соревнованиями в Котбусе.
Прошлую невероятную кампанию Ярослава также начинала с этого соревнования. Тогда она выиграла турнир с результатом 1.98 метра, пишет 24 Канал.
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Фантастический старт сезона Магучих
В 2024 году украинка повторила свой успех, но сделала это еще более убедительно. Магучих со старта продемонстрировала, что межсезонье провела с пользой и находится в отличной форме.
Наша землячка стартовала с высоты 1.90 метра, когда уже 5 из 8 спортсменок выбыли из борьбы.
Ярослава Магучих взяла ее с первой попытки, после чего пропустила отметку выше на 2 сантиметра. До высоты 1.94 метра единственной соперницей украинки осталась немка Имке Оннен, она взяла эту планку со второй попытки.
На это Ярослава ответила успешной попыткой на высоте 1.96 метра с первой попытки, поэтому Имке, чтобы продолжить борьбу за "золото" перенесла планку на 1.98 метра, но не смогла ее покорить.
Ярослава уже в статусе победительницы продолжала свое выступление. Она взяла планку 1.98 и 2.01 метра, после чего замахнулась на побитие рекорда сезона от австралийки Николы Олислагерс (2.03 метра).
Первая попытка на высоте 2.04 метра была неудачной, а уже со второй – украинка смогла повторить свой третий лучший результат в карьере и установила новый рекорд турнира и сезона-2024.
Смотрите видео успешного рекордного прыжка
Медалистки International Jump Meeting Cottbus-2024
- 1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.04 метра
- 2. Имке Оннен (Германия) – 1.94
- 3. Айрине Пальшите (Литва) – 1.86
- 3. Сафина Садуллаева (Узбекистан) – 1.86