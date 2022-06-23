Магучих с обновленным рекордом сезона торжествовала на турнире в Чехии, Геращенко – вторая

Соревнования в чешском Брно закончились поднятием украинского флага. Ярослава Магучих с новым рекордом сезона торжествовала и прыжках в высоту.

Две украинки на подиуме

Сразу четыре украинских легкоатлетки вышли в сектор по прыжкам в высоту. Конкуренцию Ярославе Магучих составили Ирина Геращенко, Екатерина Табашник Юлия Чумаченко, пишет 24 канал.

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Девушки, представлявшие нашу страну, были фаворитками турнира, подтвердившимися уже в секторе. Геращенко и Магучих взяли планку на высоте 1.94 метра. Они стали единственными участниками, которым подчинилась такая высота. Дальше возникли трудности на 1.97. Магучих использовала два прыжка, а Геращенко – три.

Далее планку передвинули на 2 метра ровно, которую Ярослава снова взяла со второй попытки. Ее соперница использовала две неудачные попытки, а одну перенесла на высоту 2.03, которая, к сожалению, тоже не была успешной. Геращенко с результатом 1.97 стала второй.

Магучих продолжила соревноваться в одиночестве с планкой. Ярослава со второй попытки взяла 2,03 метра и обновила лучший результат сезона, который обновила на предыдущих соревнованиях в Париже, и установила рекорд турнира в чешском Брно.

Видео победного скачка Магучих

На этом Ярослава традиционно не остановилась и штурмовала 2:05. Но покорить планку на этой высоте в этот раз не удалось.

Что касается Табашника, то Екатерина с высотой 1.91 остановилась в шаге от пьедестала. Совсем немного не хватило, чтобы второй раз подряд оформить сине-желтый подиум, как это было на Бриллиантовой лиге в Париже.

Юлия Чумаченко (1.91) стала пятой.

Призерки соревнований в Брно (в метрах)

Ярослава Магучих (Украина) – 2.03 Ирина Геращенко (Украина) – 1.97 Сафина Садуллаева (Узбекистан) – 1.91

Ярослава Магучих побеждает на четвертых соревнованиях в летнем сезоне. До этого украинка уже трижды торжествовала на самом престижном коммерческом турнире Бриллиантовая лига.