Белоруска против Свитолиной: кто из украинок сыграет в Мадриде на турнире WTA1000

Четыре представительницы Украины сыграют в основной сетке ивента в столице Испании. К ним может присоединиться Дайана Ястремская, если сможет пройти квалификацию.

Во вторник, 25 апреля, в Мадриде стартует престижный теннисный турнир категории WTA1000. На грунтовые корты в столице Испании выйдут 96 лучших теннисисток мира, пишет 24 канал.

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Среди них гарантировано будет четыре украинки. Двум из них придется стартовать сразу со второго круга благодаря своему высокому рейтингу. Речь об Ангелине Калининой и Марте Костюк.

Калинина и Костюк

Соперницей первой станет победительница пары Камилла Джорджи (Италия) – Маяр Шериф (Египет). На киевлянку может выйти колумбийка Камила Осорио, если пройдет пока неизвестного оппонента по квалификации. При этом в третьем круге Костюк и Калинину ожидают битвы против серьезных оппоненток.

Если они пройдут второй круг, Ангелина может встретиться с пятой ракеткой мира Каролин Гарсией. Костюк имеет все шансы сойтись с поклонницей Лукашенко из Беларуси Ариной Сабаленко.

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Свитолина попала на беларуску

В свою очередь с первого круга начнут Леся Цуренко да Элина Свитолина. Спортсменка из Ровенщины получила у соперницы итальянку Лючию Бронцетти (WTA №97). Победа выведет Цуренко на вторую ракетку Швейцарии Жиль Тайхманн.

Что касается Элины, которая месяц назад вернулась из декрета, то она попала на турнир благодаря Wildcard. Ей в первом круге не повезло с соперницей, ведь ею будет представительница Беларуси. Александр Саснович занимает 47 место в рейтинге WTA.

Стоит знать. Свитолина и Цуренко сыграют свои матчи первого круга в среду, 26 апреля. Начало – не раньше 11:00 по киевскому времени.

Возможна пятая украинка

Если Светолиной удастся пройти "нейтральную" спортсменку, то ее будет ждать чешка Мари Боузкова (WTA №31). Кроме того, в Мадриде может сыграть и еще одна украинка – Даяна Ястремская. Одесситка должна пройти квалификацию для попадания в основную сеть.

Первую соперницу Даяна прошла на отказе (Эва Лис из Германии) и теперь в финале отбора ее ждет первая ракетка Австрии Юлия Грабер. Игра состоится во вторник, 25 апреля, не раньше 11:00 по Киеву.

Прогноз Favbet

Главными фаворитками турнира есть первые две ракетки мира. На полячку Игу Швентек выставлен коэффициент 2,25, тогда как на Арину Соболенко – 9,00. Действующая чемпионка турнира Онс Жабер имеет вероятность победы 13,00.

Из украинок всерьез рассматриваются шансы на чемпионство только у Марты Костюк да Ангелины Калининой. На первый выставлен коэффициент 80,00, тогда как на теннисистку из Новой Каховки – 150,00.