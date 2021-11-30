Во Львове создадут мурал в честь 7-кратного олимпийского чемпиона Виктора Чукарина

Виктор Чукарин семь раз становился олимпийским чемпионом. Во Львове в его честь названа улица. Теперь в городе планируют посвятить ему мурал.

Деньги на мурал

Депутаты Львовского городского совета решили выделить 375 тысяч гривен на создание памятного мурала в честь Виктора Чукарина. Посвятить его решили к 100-летию со дня рождения выдающегося украинского спортсмена.

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Соответствующее решение поддержали во время заседания постоянной депутатской комиссии культуры, молодежи, спорта и внешних связей Львовского городского совета.

Однако где именно будет размещен мурал – пока неизвестно. Во Львове есть улица Чукарина. Свое название она получила еще в 1984 году после смерти спортсмена.

Кроме того, в 2009 году на фасаде здания Львовского государственного университета физической культуры была установлена памятная таблица Виктору Чукарину. Именно здесь он был преподавателем, заведующим кафедрой гимнастики.

Что стоит знать о Викторе Чукарине

Виктор Чукарин родился 9 ноября 1921 года в селе Красноармейское в Донецкой области.

В 1940 году получил звание "мастер спорта СССР", завоевав титул чемпиона Украины по легкой атлетике.

Во время Второй мировой войны попал на фронт, был взят в плен.

В сентябре 1946 года перебрался во Львов, где поступил в Институт физической культуры.

В 1948 году впервые стал чемпионом СССР. Ему в то время было 27 лет.

На первую в жизни Олимпиаду Чукарин поехал в 31 год. В 1952 году на летних Олимпийских играх в Хельсинки он стал золотым медалистом в командном зачете и победителем в абсолютном первенстве. К этому успеху Виктор добавил "золото" за упражнения на коне и в опорном прыжке, а также два "серебра" – за упражнения на кольцах и на брусьях.

На летних Олимпийских играх 1956 года Чукарин стал золотым медалистом в командном зачете и победителем в абсолютном первенстве. Еще одно "золото" он завоевал в упражнениях на брусьях. Также в его активе "серебро" в вольных упражнениях и "бронза" в упражнениях на лошади.

Всего за две Олимпиады Чукарин получил 11 медалей – 7 золотых, три серебряные и одну бронзовую.

Еще три золотые награды Чукарин получил на чемпионате мира 1954 года в Риме – абсолютное первенство, командное первенство и упражнения на брусьях. В упражнениях на коне он стал бронзовым призером.

Умер 25 августа 1984 года во Львове. Похоронен на Лычаковском кладбище.

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