Гроші на мурал

Депутати Львівської міської ради вирішили виділити 375 тисяч гривень на створення пам’ятного муралу на честь Віктора Чукаріна. Присвятити його вирішили до 100-річчя з дня народження видатного українського спортсмена.

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Відповідне рішення підтримали під час засідання постійної депутатської комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв’язків Львівської міської ради.

Однак де саме буде розміщено мурал – поки невідомо. У Львові є вулиця Чукаріна. Свою назву вона отримала ще в 1984 році після смерті спортсмена.

Окрім того, у 2009 році на фасаді будівлі Львівського державного університету фізичної культури було встановлено пам'ятну таблицю Віктору Чукаріну. Саме тут він був викладачем, завідувачем кафедри гімнастики.

Що варто знати про Віктора Чукаріна

Віктор Чукарін народився 9 листопада 1921 року в селі Красноармійське в Донецькій області.

У 1940 році отримав звання "майстер спорту СРСР", виборовши титул чемпіона України з легкої атлетики.

Під час Другої світової війни потрапив на фронт, був взятий в полон.

У вересні 1946 року перебрався до Львова, де вступив до Інституту фізичної культури.

У 1948 році вперше став чемпіоном СРСР. Йому на той час було 27 років.

На першу в житті Олімпіаду Чукарін поїхав у 31 рік. У 1952 році на літніх Олімпійських іграх у Гельсінкі він став золотим медалістом у командному заліку та переможцем в абсолютній першості. До цього успіху Віктор додав "золото" за вправи на коні та в опорному стрибку, а також два "срібла" – за вправи на кільцях та на брусах.

На літніх Олімпійських іграх 1956 року Чукарін став золотим медалістом у командному заліку та переможцем в абсолютній першості. Ще одне "золото" він виборов у вправах на брусах. Тайож в його активі "срібло" у вільних вправах та "бронзу" у вправах на коні.

Загалом за дві Олімпіади Чукарін здобув 11 медалей – 7 золотих, три срібні та одну бронзову.

Ще три золоті нагороди Чукарін здобув на чемпіонаті світу 1954 року в Римі – абсолютна першість, командна першість та вправи на брусах. У вправах на коні він став бронзовим призером.

Помер 25 серпня 1984 року у Львові. Похований на Личаківському цвинтарі.

Дивіться відео про життєвий шлях Віктора Чукаріна