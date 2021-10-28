Львов вышел в четвертьфинал Кубка Украины несмотря на неудачный удар в серии пенальти

Футбольный клуб "Львов" стал еще одним участником четвертьфинала Кубка Украины. В 1/8 финала команда прошла Альянс.

Альянс – Львов 1:1 (пен 2:3)

Голы: Карноза, 19 – Бусько, 13

Команды активно начали игру и уже в начале успели обменяться забитыми голами. Сначала отличились гости, когда Бусько закончил атаку мощным ударом под перекладину в дальний угол.

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А через несколько минут свою "пушку" продемонстрировал и Карноза. Получив пас от партнера, полузащитник нанес дальний удар низом в угол ворот.

Больше в первом тайме команды не создали реальные моменты, чтобы забить.

Во втором тайме хозяева поля решили играть от обороны. Футболисты Львова пытались выиграть этот матч в основное время. Но нанести прицельный удар в створ ворот не удавалось. Однажды на помощь Альянсу пришла стойка ворот.

Судя по тому, что матч закончился вничью 1:1, командам пришлось играть дополнительное время. Но и тогда зрители сбитых голов не увидели. Участника четвертьфинала определяли в серии пенальти.

По первому удару игроки обеих команд реализовали – отличились Шмигельский и Шина. После этого пробивал Осадчий – игрок Альянса отправил мяч выше ворот. Но сразу же свой случай упустил и Полытыла – пробил довольно слабо и почти по центру, поэтому Важинский успел прыгнуть в одну сторону, а после этого быстро сгруппироваться и отбить летящий в другую сторону мяч.

Дальше снова были упущены попытки – Ильющенков потянул удар Герта, а Сорокин решил пробить "паненкой", но не попал в ворота.

Свои четвертые удары команды реализовали – сначала Пикуль, а за ним Зозуля. Хотя Важинский был близок к тому, чтобы отразить и этот удар, задев мяч.

А вот пятый удар для Альянса Агапов промазал. Вместо этого Семенов пробил мощно и точно, выведя Львов в четвертьфинал Кубка Украины.

Видеообзор матча Альянс – Львов