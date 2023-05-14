Время паковать чемоданы: Львов уступил Ворскле и практически потерял шансы на спасение – видео

Подопечные Анатолия Бессмертного потерпели девятое подряд поражение. В матче 26-го тура УПЛ львовяне проиграли в родных стенах Ворскли.

Львов – Ворскла 0:2

Голы: Сефери, 57 (пен.), Стекольщик, 90

Полтавская Ворскла сохраняет шансы попасть в Лигу конференций, а вот Львов одной ногой уже в Первой лиге. Чтобы спастись от понижения в классе команде Анатолия Бессмертного, необходимо побеждать во всех матчах, пишет 24 Канал.

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Ворскла добила беспомощный Львов

В первой половине игры гости были ближе к взятию ворот, чем хозяева. В конце тайма стойка спасла Львов после удара воспитанника Карпат Василия Кравца.

Свое игровое преимущество подопечные Скрипника реализовали во второй 45-минутке. Сначала лучший бомбардир Ворсклы Таулянт Сефери реализовал пенальти. А на последней минуте основного времени Александр Скляр похоронил надежды львовян на спасение.

Ворскляне набрали 33 очка и сохраняют шансы попасть в Лигу конференций. Отставание от Александрии составляет всего 6 баллов. Но подопечным Скрипника придется еще опередить своих прямых конкурентов – Кривбасс и Колосс.

Львов потерпел девятое подряд поражение под руководством Бессмертного. За четыре тура до завершения чемпионата главный аутсайдер УПЛ отстает от 14 строчки на 11 очков и практически упустил шансы на спасение.

Видеообзор матча Львов – Ворскла