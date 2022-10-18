Не стенка из игроков, а решето: как Верес забил курьезный гол и победил – видео

Ровенский Верес обыграл на выезде Львов в матче чемпионата Украины 18 октября. Гости забили три гола, один из которых – ударом со штрафного.

Голы с разницей в две минуты

В каждом из таймов было забито по два гола. И эти голы были забиты с разницей в две минуты, пишет 24 канал.

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Сначала игрокам Львова удалось отличиться, когда Бугай первым сориентировался в штрафной соперника, подхватил мяч и пробил по воротам.

Но ответ гостей не заставил себя ждать. Шарай прорвался флангом в штрафную, и от линии поля прострелил точно на голову Гайдучика, от которой мяч и залетел в ворота Львова. Так счет стал 1:1.

А во втором тайме забивали только игроки Вереса.

Выйти вперед им удалось благодаря курьезному голу. Они получили право на штрафной удар. Пробивать решил Вовченко. И мяч после его удара пролетел между стоящими в стенке игроками и влетел точно в угол ворот. Голкипер Львова не надеялся, что его партнеры допустят такую ошибку, поэтому вовремя среагировать и отбить мяч не сумел.

А через две минуты в ворота Львова влетел и третий гол. В этот раз Гайдучик и Шарай поменялись местами – первый ассистировал, а второй забивал. При этом результативный пас Гайдучик сделал пяткой.

Львов – Верес 1:3

Голы: Бугай, 15 – Гайдучик, 17, Вовченко, 67, С. Шарай, 69

Верес побеждает и временно поднимается на третье место в турнирной таблице. Львов и дальше у зоны вылета, за семь матчей победив только один раз.

Видеообзор матча Львов – Верес