Голи з різницею у дві хвилини

В кожному з таймів було забито по два голи. І ці голи було забито з різницею у дві хвилини, пише 24 канал.

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Спочатку гравцям Львова вдалося відзначитися, коли Бугай першим зорієнтувався в штрафному суперника, підхопив м'яч та пробив по воротах.

Але відповідь гостей не забарилася. Шарай прорвався флангом до штрафного майданчика, і від лінії поля прострелив точно на голову Гайдучика, від якої м'яч і залетів у ворота Львова. Так рахунок став 1:1.

А у другому таймі забивали лише гравці Вереса.

Вийти вперед їм вдалося завдяки курйозному голу. Вони отримали право на штрафний. Пробивати вирішив Вовченко. І м'яч після його удару пролетів поміж гравцями, які стояли у стінці, і влетів точно у кут воріт. Голкіпер Львова не сподівався, що його партнери допустяться такої помилки, тож вчасно зреагувати та відбити м'яч не зумів.

А за дві хвилини у ворота Львова влетів і третій гол. Цього разу Гайдучик та Шарай помінялися місцями – перший асистував, а другий забивав. При цьому результативний пас Гайдучик зробив п'ятою.

Львів – Верес 1:3

Голи: Бугай, 15 – Гайдучик, 17, Вовченко, 67, С. Шарай, 69

Верес перемагає та тимчасово підіймається на третє місце в турнірній таблиці. Львів і далі біля зони вильоту, за сім матчів перемігши лише один раз.

Відеоогляд матчу Львів – Верес