Дулуб переиграл Кучука: Львов в большинстве одержал победу в дерби

ФК Львов сумел победить в принципиальном матче Рух. Изюминкой поединка 12-го тура УПЛ было противостояние двух белорусских специалистов – Дулуба и Кучука.

Львов – Рух 2:1

Голы: Бугай, 10, Крушинский, 32 – Таллес, 49

Львовское дерби всегда отмечается бескомпромиссной борьбой, на каком бы месте соперники ни находились в турнирной таблице. Номинальные гости выдали серию из трех беспроигрышных матчей и надеялись ее продолжить. Львов же последний раз побеждал еще 25 сентября. Команда Дулуба оказалась на дне турнирной таблицы и после матча с Рухом надеялись улучшить свое положение.

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Дебют встречи был за футболистами Львова. На 10-й минуте матча Васильев со штрафного нанес мощный удар по воротам Панькива – опытный голкипер отбил мяч, но на добивании более ловким был Бугай. Точный удар форварда под перекладину сменил счет на табло – 1:0.

В середине тайма подопечные Дулуба удвоили свое преимущество. Бойко сделал подачу с фланга, которую головой замкнул Крушинский. Кстати, этот гол стал первым в УПЛ для 20-летнего игрока.

Игра в атаке не удовлетворяла тренера Руха Леонида Кучука, который в конце тайма посадил на скамью нигерийского форварда Энобахара и выпустил вместо него Бойчука.

Но эта замена только ослабила Рух. В начале второго тайма Бойчук получил красную карточку за брань в адрес арбитра. Однако сразу подопечные Кучука сумели отыграть один мяч. Лучший бомбардир команды Таллес несильным, но точным ударом пробил по воротам Ильющенкова.

Несмотря на все попытки соперников изменить счет в матче, арбитр зафиксировал победу Львова со счетом 2:1.

Турнирное положение

Победа над Рухом позволила Львову подняться в турнирной таблице на 12-ю строчку. Команда Кучука замыкает десятку команд УПЛ. В активе Руха 11 баллов.