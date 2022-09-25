Львов в меньшинстве вырвал победу над Минаем и обошел Динамо: видео голов

Команда Олега Дулуба смогла одержать первую победу в сезоне УПЛ. Несмотря на игру, в меньшинстве гости забили Минаю уже в компенсированное время.

Минай – Львов 0:1

Гол: Васильев, 90+1.

Международный футбол пошел на паузу для сборных. Впрочем, это не остановило УПЛ провести один поединок чемпионата Украины.

Читайте также Украина эффектно разгромила Армению, забив пять голов в матче Лиги наций: видео

Речь о перенесенном матче 1 тура между Минаем и Львовом, пишет 24 канал. В игре долгое время держался нулевой счет, однако команды создали немало моментов для голов.

Более острыми были гости, хотя большую часть поединка они провели в меньшинстве. На старте поединка Шишки заменил травмированного Мишенко, однако не доиграл даже до перерыва, заработав два "горчичника".

Впрочем, под занавес матча Львов все же вырвал победу. После подачи со штрафного и комбинации в одно касание Васильев оказался один перед воротами соперника. Никто хавбека так и не накрыл, потому мяч залетел в ближний угол.

Видеообзор матча Минай – Львов:

Львов обходит Динамо

Эта победа стала первой в сезоне для команды Олега Дулуба. Это позволяет "горожанам" сравниться с Минаем и запрыгнуть на 9 место.

Читайте также Неприятные новости: Швед получил травму в проигранном матче Шахтера

При этом Львов позади оставил еще и Динамо. Именно с киевлянами в следующем туре сыграет Минай, тогда как Львову предстоит сразиться с Днепром-1, который пока очков в УПЛ не терял.