Львов неожиданно обыграл Зарю в матче с автоголом: видеообзор игры

Львов 20 ноября принимал Зарю в рамках 15 тура УПЛ. Львовяне добыли важные три очка на своем поле.

Львов – Заря 2:1

Голы: Шина, 1, Цвек, 31 (авт.) – Лунев, 64

Заря подошла к этому матчу в статусе фаворита противостояния. Но что-то пошло совсем не по плану гостей. Уже на первой минуте матча нули на табло размочили хозяева.

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Мяч прилетел в ноги Эрнесту, который в одно касание отдал на свободного Шину. Бразильцу ничего не оставалось, как отправить мяч в сетку Зари – 1:0. Неожиданное начало выдалось для команды Виктора Скрипника. Но на этом хозяева не остановились.

Гости могли отыграться. Ильющенков неудачно сыграл на выходе после подачи со штрафного от Булецы, но на пути выстрела были игроки Львова, которые не дали пробить Имерекову.

Уже после экватора первого тайма львовяне удвоили свое преимущество на табло. Правда, не без помощи соперника. Эрнест мастерски обработал грудью передачу с фланга и прострелил во вратарскую Зари, но мяч по пути встреча ногу Цвека и от рикошета направился в сетку ворот гостей – 2:0 автогол хорватского опорника Зари.

Мог бы отквитать хотя бы один гол до свистка на перерыв. Но его удар заблокировал Грисьо. На отдых львовяне ушли при комфортном преимуществе в счете 2: 0.

Лучшие моменты первого тайма: видеообзор

Гости все никак не могли отыграться в счете, чтобы привезти из Львова хотя бы одно очко. Зато могли забить хозяева. Политыло классно пробил со штрафного на дальнюю штангу, но голкипер Зари Мацапура помешал голу и перевел мяч на угловой.