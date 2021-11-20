Львів – Зоря 2:1

Голи: Шина, 1, Цвек, 31 (авт.) – Луньов, 64

Зоря підійшла до цього матчу у статусі фаворита протистояння. Але щось пішло зовсім не за планом гостей. Вже на першій хвилині матчу нулі на табло розмочили господарі.

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М'яч прилетів у ноги Ернеста, який в один дотик віддав на вільного Шину. Бразильцю нічого не залишалось, як відправити м'яч у сітку Зорі – 1:0. Несподіваний початок видався для команди Віктора Скрипника. Але на цьому господарі не зупинились.

Могли гості відігратись. Ільющенков невдало зіграв на виході після подачі зі штрафного від Булеци, але на шляху пострілу були гравці Львова, які не дали пробити Імерекову.

Вже після екватору першого тайму львів'яни подвоїли свою перевагу на табло. Щоправда, не без допомоги суперника. Ернест майстерно обробив грудьми передачу з флангу та прострілив у воротарський Зорі, але м'яч на шляху зустріч ногу Цвека та від рикошету попрямував у сітку воріт гостей – 2:0 автогол хорватського опорника Зорі.

Міг Гладкий відквитати бодай один гол до свистка на перерву. Але його удар заблокував Грисьо. На відпочинок львів'яни пішли за комфортної переваги у рахунку 2:0. Найкращі моменти першого тайму: відеоогляд

По перерві гостям потрібно було відігруватись у рахунку. Але ледь не забили господарі. Шина не дотягнувся до м'яча після прострілу від Ременяка.

На 64-й хвилині гостям вдалось забити перший гол у ворота Львова. Луньов наважився на удар із 25 метрів та не прогадав, влучивши точно під поперечину – 2:1. Ільющенков не мав шансів дотягнутись до м'яча після такого ідеального удару.

Гол Луньова: відео

Гості все ніяк не могли відігратись у рахунку, щоб привезти зі Львова бодай одне очко. Натомість могли забити господарі. Політило класно пробив зі штрафного під дальню стійку, але голкіпер Зорі Мацапура став на заваді голу та перевів м'яч на кутовий.