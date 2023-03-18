Кривбасс в меньшинстве потерял победу над Львовом в голевой перестрелке – видеообзор

В матче 18-го тура чемпионата Украины Львов сыграл в результативную ничью с Кривбассом. Команда Вернидуба весь второй тайм играла в меньшинстве.

Львов – Кривбасс 2:2

Голы: Богунов, 75, Беляев, 87 – Капич, 20 (пен.), 89

Обновленному Львову тяжело даются матчи с лидерами чемпионата. Так что в игре с Кривбассом команда Дулуба надеялась разжиться зачетными очками, пишет 24 канал.

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Удаление и два пенальти

Уже в начале встречи подопечные Вернидуба заработали право на одиннадцатиметровый за нарушение Дитятьева на Устименко. Приговор судьи четко выполнил бильярдным ударом Капич – мяч от штанги залетел в ворота.

В конце первого тайма произошел эпизод, который в итоге повлиял на исход матча. За фол против Рыбки вторую желтую заработал Татарков, оставив Кривбасс в меньшинстве.

Львов в большинстве пытался спастись от поражения. За 15 минут до завершения матча подопечные Дулуба заработали пенальти. К отметке подошел Бугай, но он не сумел переиграть Сарнавского. Впрочем, Богунов первым успел на добивание и сравнял счет.

Однако гостей не удовлетворял такой результат. На 79-й минуте матча Капич воспользовался пасом Хомченовского, попав в дальний угол ворот Рыбки.

Матч близился к своему завершению, когда хавбек Львова Беляев дальним ударом принес спасательную ничью своей команде.

Видеообзор матча Львов – Кривбасс