Львов в ожесточенном поединке разошелся миром с Александрией: видео

Львов на домашнем стадионе в поединке 4-го тура первенства страны принимал Александрию. Подопечные Юрия Гуры после победы над Шахтером приехали на этот матч фаворитами, но подтвердить свой статус не смогли.

Львов – Александрия 1:1

Голы: Ренан, 45+3 – Спинелли, 53

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Александрия подходил к поединку в статусе фаворита после сенсационной победы над Шахтером в предыдущем туре (2:1). У команды Анатолия Бессмертного было меньше причин для оптимизма – два разгромных поражения и ничья с Мариуполем.

Игра оживилась на 13 минуте, когда легионер Львова Тавареш в штрафной гостей был жестко сбит футболистом Александрии. Арбитр заметил достаточно причин для назначения пенальти. Бразилец взялся самостоятельно реализовывать стандарт, но голкипер Олег Билык не повелся на наглую "паненку" Тавареша и парировал удар. На радостях вратарь Александрии потолкался со вспыльчивыми легионерами львовян, но рефери быстро всех успокоил.

Игра продолжилась на встречных курсах, чаще с мячом находились подопечные Бессмертного, но гости тоже имели несколько острых моментов. Чего стоит только дальний удар Ковальца, после которого львовян спасла поперечка. Перед свистком на перерыв, когда казалось, что команды уже мыслями в раздевалке, Ренан все же поразил ворота соперника мастерским ударом со штрафного.

Видео гола Ренана

Второй тайм начался с неожиданного гола александрийцев. На ровном месте гостям удалась великолепная комбинация, которая завершилась бильярдным ударом Спинелли. Аргентинец забил свой первый мяч за украинский клуб. Равный счет придал уверенности Александрии. Гости отобрали инициативу у Львова.

Видео гола Спинелли