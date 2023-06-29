Легенды сборной Украины: новые звезды футбола, сыграющие в благотворительном матче в Лондоне

В последние дни (27-29 июня) список футболистов, сыграющих в благотворительном матче 5 июля на "Стэмфорд Бридж" пополнила новыми лицами. Среди них как украинцы, так и мировые звезды футбола.

27-28 июня объявили футболистов, которые помогут Украине. О некоторых из них было известно еще раньше, а теперь уже подтвердили официально.

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Еще несколько звезд помогут Украине

Речь идет о следующих футбольных звездах: Уильям Галлас, Деда, Йон Арне Риисе, Лука Тони, Патрик Бергер, Джолеон Лескотт, Антонио Валенсия, Михаил Мудрик, Дэвид Джеймс и звезда сериала "Тед Лассо" Фил Данстер.

29 июня Game4Ukraine объявили новые имена участников благотворительного матча в поддержку Украины. Среди них есть и украинцы – Олег Лужный, Евгений Левченко и Евгений Коноплянка. Среди мировых звезд футбола – Сержиньо, Шота Арвеладзе и Массимо Оддо.

Звездность состава участников просто невероятна. Со списком команд можно ознакомиться по ссылке.

Кроме такого легендарного состава нас ждет символическое противостояние бывшего и нынешнего украинского футбола – Андрей Шевченко сыграет против Александра Зинченко.

Все вырученные от благотворительного матча средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области, который в марте 2022 года разрушили оккупанты.