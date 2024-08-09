Лузан и Рыбачок пробились в финал каноэ-двойки на Олимпиаде-2024

Состоялись полуфинальные заезды в женской каноэ-двойке на 500 метров на Олимпийских играх-2024. Во втором заплыве за путевку в финал боролся украинский дуэт Людмилы Лузан и Анастасии Рыбачок.

Украинки напрямую вышли в полуфинал Олимпийских игр-2024.Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок финишировали вторыми в своем заезде, уступив лишь китайскому дуэту Сюй Шисяо и Сунь Менья, сообщает 24 Канал.

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Легкий выход в финал

Украинская двойка показала время 1:55.88, а соперницы из Китая – 1:54.45. Как раз первые две команды выходили в полуфиналы, другие двойки были вынуждены бороться снова за путевку в 1/2 финала через четвертьфинал.

В Париж украинские гребцы приехали в статусе серебряных призеров Олимпиады-2020 в Токио именно в этой дисциплине.

В полуфинале Украина боролась против соперниц из Франции, Молдовы, Канады и Венгрии. Наши девушки стартовали с четвертой дорожки.

После первой части дистанции украинки шли четвертыми. Финишную линию Лузан и Рыбачок пересекли третьими – 1:55.62. Победителем второго полуфинала стал дуэт из Канады (1:55.34).

В первом полуфинале победу одержал китайский дуэт Сюй – Сунь.

Добавим, что Лузан и Рыбачок через четвертьфинальные заезды пробились в полуфиналы в каноэ-одиночке на 200 метров. Оба полуфинала состоятся 10 августа (в 12:40 Лузан и в 12:50 Рыбачок. Время киевское).