Украинка Лузан – чемпионка мира в каноэ-одиночке: видео золотого заплыва

Украинские гребцы получили полный комплект наград на чемпионате мира-2022 в канадском Галифаксе. "Золото" получил олимпийский призер-2020 Людмила Лузан.

Полный комплект наград за день

Титулованная гребля победила в заплыве в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров, которая впервые была включена в программу чемпионата мира. После этой победы в копилке Людмилы Лузан уже пять наград из соревнований такого уровня, пишет 24 канал.

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Лузан опередила ближайшую соперницу, которой стала чилийка Мария Маильярд более чем на 2 секунды. Людмила финишировала с результатом 4.47,90, а ее оппонентка – 4:50,02.

Бронзовую медаль в этом заплыве завоевала Анника Лоске из Германии.

Видео победного заплыва Людмилы Лузан

Это не единственная медаль для Лузана на чемпионате мира-2022. Людмила в паре с Анастасией Четвериковой стали серебряными призерами на дистанции 500 метров. Девушки уступили только китаянкам и опередили на секунду холм.

Еще одну медаль Украина завоевала в байдарке-четверке на 500 метров. Наша бронзовая команда была представлена в следующем составе – Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин. Выше только Испания и Германия.

В последний день чемпионата мира-2022 Людмилой Лузан будет сражаться за награды в трех дисциплинах.