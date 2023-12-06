Безумная развязка в АПЛ: Зинченко помог Арсеналу вырвать победу над аутсайдером лиги – видео

Лондонцы были очень близки к потере очков на поле Лутона, но гол на седьмой компенсированной минуте спас команду Артеты. Не последнюю роль в победе сыграл украинец, начавший со скамейки запасных.

Лутон – Арсенал 3:4

Голы: Ошо, 25, Адебайо, 49, Баркли, 57 – Мартинелли, 20, Жезус, 45, Хаверц, 60.

Посреди этой недели в АПЛ проходят матчи 15 тура сезона 2023-2024. Во вторник была вынесена игра с участием вицечемпиона Арсенала, отправившегося в гости к новичку элиты Лутона, пишет 24 канал.

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Команда Микеля Артеты подошла к встрече в статусе лидера турнирной таблицы. Ожидалось, что с первых минут на поле появится Александр Зинченко.

Украинец в последнее время демонстрирует топовую форму, а его прямые конкуренты Тимбер и Томмиасу травмированы. Впрочем, тренер решил дать Александру отдых, запустив на левый фланг защиты поляка Кивиора.

Как оказалось, скромный Лутон смог создать проблемы "канонирам". Гости открыли счет в середине первого тайма после удара Мартинелли, но уже через пять минут новичок АПЛ сравнял счет после углового и удара головой от Ошо.

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На перерыв же Арсенал ушел фаворитом, Жезус точно замкнул подачу Вайта. Но на старте второго тайма Лутон не только сравнял счет, но и вышел вперед. Адебайо забил после углового, а Баркли точно пробил между ног Раи.

Паритет снова восстановил Хаверц на 60 минуте, немец замкнул неплохую комбинацию и пас от Жезуса. Сразу после этого Артета решил выпустить Зинченко. Украинец помог Арсеналу прижать соперника к воротам, но Лутон долго отбивался от многочисленных атак.

Неплохие моменты у Хаверца, Троссара и Жезуса, а Магальяес мог рассчитывать на пенальти за захваты за футболку. В конце концов "оранжевые" не устояли, пропустив на седьмой компенсированной минуте.

Важную роль в этом голе сыграл Зинченко, отдавший пас под ассист Эдегора. Навес от норвежца головой точно запер Райс. Таким образом, Арсенал выиграл четвертую победу подряд в АПЛ и точно сохранит за собой лидерство после этого тура.

Видеообзор матча Лутон – Арсенал: