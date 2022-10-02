Дело в том, что главный вратарь "сливочных" Тибо Куртуа травмировал спину. Лунин заменит бельгийского голкипера в основе.

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Шанс для Лунина

Серьезность травм и сроки восстановления станут известны после более детального обследования. Если Андрей все же выйдет на поле, это будет его третий матч за Реал в чемпионате Испании.

Для украинца это первый матч за "Реал" в этом сезоне.

В прошлом сезоне Лунин провел четыре матча за первую команду Бланкос во всех турнирах и суммарно пропустил четыре гола.

Напомним, что недавно у украинского голкипера все-таки была игровая практика. Он сыграл в сентябрьских матчах Лиги наций-2022/2023 против Армении и Шотландии. В обоих поединках он не пропустил ни одного гола.

Поединок Реал – Осасуна состоится в воскресенье, 2 октября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Уже в среду, 5 октября, "сливочные" на "Сантьяго Бернабеу" будут принимать донецкий Шахтер в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, не исключено, что именно Лунин может также выйти в старте на поединок с "горняками".