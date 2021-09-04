Лунин вошел в заявку Реала на Лигу чемпионов и может сыграть против Шахтера
Источник:УЕФА
Мадридский Реал определился с заявкой на сезон Лиги чемпионов-2021/2022. В ней есть украинский голкипер Андрей Лунин.
Официальный сайт УЕФА опубликовал официальную заявку мадридцев на евротурнир. В список попало 40 футболистов. Уже 15 сентября Реал открывает новый сезон в групповом этапе Лиги чемпионов выездным матчем в группе D. Первым соперником "сливочных" станет миланский Интер.
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Заявка Реала на Лигу чемпионов 2021/22
Вратари: 1. Тибо Куртуа, 13. Андрей Лунин, 26. Луис Лопес, 40. Тони Фуидиас.
Защитники: 2. Дани Карвахаль, 3. Эдер Милитао, 4. Дэвид Алаба, 5. Хесус Вальехо, 6. Начо, 12. Марсело, 23. Ферлан Менди, 33. Альваро Каррильо, 34. Марио Хила, 35. Мигель Гутьеррес Ортега, 36. Пабло Рамон, 41. Рафаэль Самора.
Полузащитники: 8. Тони Кроос, 10. Лука Модрич, 14. Каземиро, 15. Федерико Вальверде, 17. Лукас Васкес, 19. Дани Себальос, 22. Иско, 25. Эдуардо Камавинга, 27. Антонио Бланко, 28. Марвин Парк, 30. Серхио Аррибас, 38. Карлос Гонсалес, 39. Давид Гонсалес.
Нападающие: 7. Эден Азар, 9. Карим Бензема, 11. Марко Асенсио, 16. Лука Йович, 18. Гарет Бэйл, 20. Жуниор Винисиус, 21. Родриго, 24. Мариано Диас, 29. Хуан Латаса, 37. Оскар Аранда, 42. Андри Гудьонсен.К слову. Реал сыграет в группе D с Интером, Шахтером и Шерифом.